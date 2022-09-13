"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024

НАК "Нафтогаз України" заявила про отримання необхідного схвалення Кабінету міністрів на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

"У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано", – йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз Україна".

У компанії також додають, що "Нафтогаз" спільно з Кабміном як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог «Нафтогазу»", – повідомили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, більшість інвесторів НАК "Нафтогаз України" погодилися на пропозицію з відтермінування виплат на два роки. Рішення ухвалили 77% інвесторів за підсумками переговорів з "Нафтогазом".