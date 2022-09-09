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Садовий оприлюднив один зі списків власників російського бізнесу у Львові, каже – таких бізнесів є понад 340

"Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності", – зауважив міський голова.

Садовий оприлюднив один зі списків власників російського бізнесу у Львові, каже – таких бізнесів є понад 340
Фото: Місто Лева

У Львові працює понад 340 бізнесів, які прямо або опосередковано належать росіянам.

Про це заявив на своїх сторінках у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий.

Він оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах один зі списків власників російського бізнесу в обласному центрі.

За словами Садового, лист з усією інформацією влада міста надіслала до правоохоронних органів ще наприкінці квітня. 

"Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності", – зауважив міський голова Львова.

Він нагадав про суд над волонтером Олесем Дзиндрою, обшуки в активіста Святослава Літинського і закликав правоохоронні органи зайнятись перш за все російським бізнесом, а не утисками інституту волонтерства.

Нагадаємо, наприкінці серпня львівський суд обрав запобіжний захід волонтерам, яких звинувачують у продажу автомобілів, завезених для ЗСУ.

Вчора вранці поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. До прикладу, Літинський разом з однодумцями ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів.

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