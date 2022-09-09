Путін проводить термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу РФ

Тема зустрічі Путіна з членами Радбезу поки невідома.

Президент РФ Путін у п'ятницю, 9 вересня, проводить оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Захід анонсував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Втім, речник Путіна не повідомив, якою буде тема наради.

"У середині дня, ближче до другої години, у нього запланована оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки. Розповімо вам, яка буде тема, як ми це зазвичай робимо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, наразі сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, російська армія зазнає втрат і відступає з окупованих територій Харківської області.

Так з початку тижня ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Харківщини, які були тимчасово окуповані росіянами.