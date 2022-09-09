Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін проводить термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу РФ

Тема зустрічі Путіна з членами Радбезу поки невідома.

Путін проводить термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу РФ
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Путін у п'ятницю, 9 вересня, проводить оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Захід анонсував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Втім, речник Путіна не повідомив, якою буде тема наради.

"У середині дня, ближче до другої години, у нього запланована оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки. Розповімо вам, яка буде тема, як ми це зазвичай робимо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, наразі сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, російська армія зазнає втрат і відступає з окупованих територій Харківської області.

Так з початку тижня ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Харківщини, які були тимчасово окуповані росіянами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також