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ЗСУ звільнили на Харківщині понад 20 населених пунктів, – Громов

Українські військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км.

ЗСУ звільнили на Харківщині понад 20 населених пунктів, – Громов
Олексій Громов
Фото: Скріншот відео

З початку тижня Збройні сили України звільнили у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, в рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії й іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках.

"На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", – заявив Громов.

 

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали 51 250 осіб. За добу сили оборони України ліквідували 640 ворогів. 

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