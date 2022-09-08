Сьогодні в тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух біля будинку одного з колаборантів, псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука.
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Мер Мелітополя зазначив, що партизани склали ТОП-5 гауляйтерів міста. Сьогодні біля будинку одного з них стався вибух.
"Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука", – йдеться у повідомленні Федорова.
Мер додав, що колаборант запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:
- він розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП “Житломасив” у 2016 році; заборгував своїм співробітникам понад 2 млн гривень зарплати;
- брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта Балицького;
- наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.
"Точніше сказати, допомагав. Кажуть, неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя “руского міра” і фейкових референдумів", – підсумував Федоров.
Нагадаємо, вчора у Мелітополі підірвали черговий штаб окупантів.