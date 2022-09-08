Сьогодні в тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух біля будинку одного з колаборантів, псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що партизани склали ТОП-5 гауляйтерів міста. Сьогодні біля будинку одного з них стався вибух.

Фото: Іван Федоров у Telegram

"Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука", – йдеться у повідомленні Федорова.

Мер додав, що колаборант запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:

він розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП “Житломасив” у 2016 році; заборгував своїм співробітникам понад 2 млн гривень зарплати;

брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта Балицького;

наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.

Фото: Іван Федоров у Telegram

"Точніше сказати, допомагав. Кажуть, неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя “руского міра” і фейкових референдумів", – підсумував Федоров.

Нагадаємо, вчора у Мелітополі підірвали черговий штаб окупантів.