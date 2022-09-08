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Норвегія надасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire

“Це зброя, про яку просила Україна”.

Норвегія надасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire

Норвегія передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, пускові установки та блоки наведення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

У відомстві зазначили, що надана зброя стане у пригоді у боротьбі з російськими загарбниками.

“Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях”, – заявив міністр оборони країни Берн Арільд Грам.

Українські військові вже пройшли навчання по використанню ракет Hellfire. Також Норвегія передала Україні обладнання для нічного бачення.

“Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання”, – сказав міністр оборони Норвегії.

Нагадаємо, Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

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