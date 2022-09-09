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Росіяни повернули на Херсонщині 18 районів і планували в кожному провести референдум, - Хлань

Звільнення населених пунктів Збройними Силами зламало плани окупантів.

Росіяни повернули на Херсонщині 18 районів і планували в кожному провести референдум, - Хлань
Фото: Скріншот з відео

Російські загарбники повернули на Херсонщині старий адміністративно-територіальний устрій - 18 районів замість 5 існуючих.

Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, рашисти планували в кожному районі провести "псевдореферендум".

"Відповідно, і у Високопіллі, яке знову стало районним центром. І от цей населений пункт звільнено, тобто провести "референдум" по всім районам вже неможливо", - зазначив Хлань.

Він додав, що людям примусово нав'язували російські паспорти, здебільшого - працівникам комунальної сфери, медикам і вчителям, які погодилися працювати за російським законодавством. 

Нагадаємо, днями російські загарбники заявили, що "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму для "приєднання" Херсонської області до Російської Федерації.

Про скасування поділу на громади в області стало відомо на початку серпня.

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