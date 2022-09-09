Росія вдарила по центру Харкова з РСЗВ, пошкоджено дитячий садок, постраждали щонайменше 10 людей

Російська армія вдарила по Харкову з ракетних систем залпового вогню. Поранені троє людей, з них троє – діти.

Станом на зараз відомо про влучання в Шевченківському районі, повідомив мер Ігор Терехов у Телеграм.

"Попередньо постраждали дитсадок, пожежа на одній автозаправці", – написав він.

Крім того, є потрапляння в приватні будинки, дитячий будинок творчості, школу, обʼєкт спортивної інфраструктури. У центрі міста палає дитсадок. Терехов закликав харківʼян бути в укриттях.

Під час нічного обстрілу Харкова росіяни влучили у виш у Салтівському районі.