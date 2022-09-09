Він мав поширювати пропаганду РФ на аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму.

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали зловмисників, які працювали над запуском проросійського мобільного медіа-центру "Таврія".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Головний "офіс" центру мав діяти на території тимчасово окупованих Криму або Херсону і поширювати роспропаганду на аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Надалі планувалося розширення на Кіровоградщину.

Підпільні осередки "Таврії" мали створити в інших регіонах, щоб вчиняти інформаційні диверсії.

Зловмисники спеціально розробляли мережу Telegram-каналів, додатків онлайн-телебачення і радіомовлення дл повноцінної роботи центру.

Слідство встановило, що до організації проєкту причетні двоє жителів Києва, які відкрито висловлювали підтримку російському вторгненню.

"Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському "куратору" інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку", - розповіли в СБУ.

Тоді він отримав завдання розробити план створення прокремлівського медіа-центру.

Тоді зловмисник залучив до роботи свого спільника.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих було виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Одному зі зловмисників повідомили про підозру в колабораційній діяльності і державній зраді. Обвинувальний акт скерували до суду.

Інший агент отримав підозру в колабораційній діяльності. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, з початку цього року року кіберфахівці Служби безпеки України знешкодили 35 ботоферм, які дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи.

Нещодавно у Харкові викрили проросійського письменника-пропагандиста з Горлівки, який заперечував існування України.