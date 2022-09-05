Окупанти оголосили, що "взяли паузу" щодо псевдореферендуму на Херсонщині

Колаборант Стремоусов, який сам уже втік до РФ, пояснив це "питанням безпеки".

Російські окупанти заявили, що "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму для "приєднання" Херсонської області до Російської Федерації.

Про це в ефірі росЗМІ оголосив колаборант Кирило Стремоусов, який сам нещодавно втік до Воронежа.

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом... Але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу... Тому що ми не біжимо вперед, і основне завдання виконуємо – нагодувати населення, убезпечити населення", - сказав він.

Стремоусов заявив, що "і без проведення референдуму Херсон - назавжди російський", а люди буквально готові "бігти" на референдум окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони України з понеділка продовжують атакувати війська Росії на кількох напрямках на півдні. ЗСУ подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань. Москва тим часом вимагає в окупаційної влади Херсонщини продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму. Але в останніх немає можливостей навіть для створення відповідної "картинки".