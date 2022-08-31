​В окупаційної влади Херсонщини немає можливостей навіть для створення "картинки" псевдореферендуму, - Соболевський

Москва вимагає в окупаційної влади Херсонщини продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму. Але в останніх немає можливостей навіть для створення відповідної "картинки".

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Підтримки населення немає, комісії в пристойному обсязі сформувати не можуть і абсолютно відсутнє розуміння, скільки виборців хоча б приблизно сьогодні знаходиться в області. Навіть для створення картинки найближчим часом, можливостей, насправді немає", - зауважив Соболевський.

Він додав, що більшість жителів не повелися на російську пропаганду і збираються бойкотувати "шоу". А окупанти бояться розповідати керівництву про реальну ситуацію.

"Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи "руського миру", хоч і розуміють, чим усе закінчиться. А тут ще й ЗСУ", - додав перший заступник голови облради.

Нагадаємо, вчора українські захисники весь день били по позиціях російських окупантів на Херсонщині.

За даними британського міноборони, Сили оборони з понеділка продовжують атакувати війська Росії на кількох напрямках на півдні держави. ЗСУ подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань.