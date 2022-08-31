З 1 вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть щонайбільше до 22:00

Рішення ухвалили, аби не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе й інших.

Від завтра у Києві всі кафе та ресторани мають зачинятися не пізніше 22:00.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

"Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями та силами оборони та не наражати на небезпеку себе й інших містян", – роз'яснюють причини відповідного рішення у КМДА.

Також київська влада нагадує, що у міському застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Раніше у КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня. Школярі вчитимуться у дві, а подекуди й у три зміни.