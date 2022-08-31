Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ГоловнаСуспільствоВійна

З 1 вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть щонайбільше до 22:00

Рішення ухвалили, аби не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе й інших.

З 1 вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть щонайбільше до 22:00
Фото: EPA/UPG

Від завтра у Києві всі кафе та ресторани мають зачинятися не пізніше 22:00.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

"Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями та силами оборони та не наражати на небезпеку себе й інших містян", – роз'яснюють причини відповідного рішення у КМДА.

Також київська влада нагадує, що у міському застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Раніше у КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня. Школярі вчитимуться у дві, а подекуди й у три зміни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також