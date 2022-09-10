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Україна отримає від МБРР $530 млн

Кошти будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків.

Україна отримає від МБРР $530 млн
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

Про це у Телеграм повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету. Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань", - написав він.

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Нагадаємо, що від Канади до державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах.

5 серпня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною й урядом Італії.

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