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Україна може експортувати 100 тис. тонн вугілля до Польщі, - Шмигаль

Запаси вугілля становлять майже 2 млн тонн.

Україна може експортувати 100 тис. тонн вугілля до Польщі, - Шмигаль

Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.

Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За дорученням президента України, на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тис. тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам", - написав він.

Шмигаль уточнив, що запаси вугілля на складах українських електростанцій становлять майже 2 млн тонн, що у 2,5 раза більше, ніж рік тому. 

"Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - наголосив він.

Як повідомлялося, Україна із середини червня 2022 року встановила нульові квоти на експорт усіх видів вугілля, крім коксівного, а 7 вересня – уже повністю заборонила експорт українського вугілля.

Шмигаль раніше заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дасть можливість пережити опалювальний сезон.

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