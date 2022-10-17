Надання зброї Росії робить Іран співучасником терористичних актів Росії проти України, - МЗС

РФ здійснює теракти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України”, - зазначили у МЗС.

У відомстві нагадали, що за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

В результаті цих ударів загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Також постраждала третина енергетичної інфраструктури України, пошкодження отримали будівлі двох дипустанов у Києві.

“Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України”, - звернулось МЗС до влади Ірану.

Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з ЄС із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Санкції проти Ірану набувають актуальності після повідомлень про наміри Тегерану передати РФ балістичні ракети “земля-земля” для їхнього використання у війні проти України.

Як запевнили в МЗС, Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Як раніше повідомлялось, голови МЗС Євросоюзу закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України. Водночас, у МЗС Ірану заявили, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.