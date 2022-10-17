Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters
Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дмитро Лубінець зустрівся з обмудсменом РФ Тетяною Москальковою

Під час розмови, зокрема, підняли тему полонених у Оленівці.

Дмитро Лубінець зустрівся з обмудсменом РФ Тетяною Москальковою
Фото: Дмитро Лубінець

Під час обміну полоненими відбулась перша зустріч Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з обмудсменом РФ Тетяною Москальковою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Необхідність перемовин -  гуманітарна сфера. Зокрема, мова йшла про потребу активізувати репатріації військовополонених та звільнення цивільних заручників”, - написав Лубінець. 

Сторони обговорили:

  • необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участі третьої сторони;
  • необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб;
  • напрацювати шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольній РФ, так і в Україні; 
  • надання змоги військовополоненим дзвонити до рідні; 
  • ретельні пошуки безвісти зниклих; 
  • об'єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;
  • відновлення документів для біженців та інше.

Лубінець та Москалькова домовились направити офіційні листи для реалізації обговорених завдань, що передбачають захист прав людини. 

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не прибув на кордон із тимчасово окупованою територією після того, як Україна давала організації три дні на спрямування такої місії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також