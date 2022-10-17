Дмитро Лубінець зустрівся з обмудсменом РФ Тетяною Москальковою

Під час розмови, зокрема, підняли тему полонених у Оленівці.

Під час обміну полоненими відбулась перша зустріч Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з обмудсменом РФ Тетяною Москальковою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Необхідність перемовин - гуманітарна сфера. Зокрема, мова йшла про потребу активізувати репатріації військовополонених та звільнення цивільних заручників”, - написав Лубінець.

Сторони обговорили:

необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участі третьої сторони;

необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб;

напрацювати шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольній РФ, так і в Україні;

надання змоги військовополоненим дзвонити до рідні;

ретельні пошуки безвісти зниклих;

об'єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;

відновлення документів для біженців та інше.

Лубінець та Москалькова домовились направити офіційні листи для реалізації обговорених завдань, що передбачають захист прав людини.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не прибув на кордон із тимчасово окупованою територією після того, як Україна давала організації три дні на спрямування такої місії.