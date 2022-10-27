​Зеленський: Байден допомагає Україні більше, але за Трампа повномасштабної війни не було

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що деякі повідомлення, що лунають під час передвиборної кампанії в США, його турбують, але він зберігає віру в двопартійну підтримку України.

Про це він розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є месенджи, що турбують нас. Вони політичні, тому що лунають під час виборчого процесу щодо зниження підтримки України. Я вважаю, що це передвиборні кроки. Двопартійна підтримка є, вона зберігається. Звісно, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитися", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про можливу перемогу на виборах у США Дональда Трампа, Зеленський сказав: "У будь-якому разі це вибір людей, Байден допомагає нам більше, але при цьому я не можу звинувачувати Трампа, тому що за нього повномасштабного вторгнення не було. Я не знаю, як він реагував би".

Раніше, коментуючи лояльну позицію 45-го президента США Дональда Трампа стосовно Володимира Путіна, Зеленський наголосив, що Трампу варто було б подивитися на російську війну в Україні без рожевих окулярів.

Нагадаємо, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Трамп прокоментував визнання Росією "ЛДНР". Він назвав Путіна "генієм", а війська РФ - найбільшими "миротворчими" силами у світі. Однак, пізніше, в квітні, Трамп підтримав позицію чинного очільника Штатів і назвав війну Росії проти України геноцидом.