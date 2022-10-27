Німеччина готова допомогти Україні відновлювати енергетику, – Кулеба

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок атак Росії.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У мене і Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", –зазначив він.

Раніше Кулеба пібив підсумки Берлінської міжнародної конференції та V Українсько-німецький економічний форум, що пройшли 24-25 жовтня. Він подякував країнам та організаціям, які стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність.

Міністр назвав низку важливих досягнень: Європейська комісія опрацьовує виділення 18 млрд євро для України. Аналогічна сума обговорюється зі США. Крім того, Кабмін планує залучити ще 17 млрд доларів для швидкого відновлення та проходження зимового періоду.

Німеччина також розглядає можливість збільшення фінансування військової підтримки України з 697 млн євро до 2 млрд євро. МЗС ФРН в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння передало телекомунікаційне обладнання на суму 600 тис. євро, здійснило грантове фінансування Access Now, а також спільно з Естонією забезпечило підтримку кіберзахисту України.

Нагадаємо, Німеччина також повідомила про передачу Україні двох надводних дронів та РСЗВ.