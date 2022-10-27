СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСвіт

​Польща допоможе Україні відновити аеропорти та залізничне сполучення

"Окрім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодин, ми хочемо запропонувати новий маршрут, який з’єднає польські та українські міста".

​Польща допоможе Україні відновити аеропорти та залізничне сполучення

Польща готова допомогти Україні в повоєнній відбудові аеропортів.

Про це заявив заступник міністра фондів та регіональної політики Польщі Марцін Горала на зустрічі з послом України в Польщі Василем Зваричем, повідомляє пресслужба міністерства.

Також на зустрічі сторони обговорювали можливості підтримки реконструкції українських аеропортів, співпрацю в реалізації проекту високошвидкісної залізниці (KDP) та перегляд мережі TEN-T.

"Ми бачимо низку можливостей для підтримки України у сфері широкого розуміння повоєнної відбудови українських аеропортів. Ми підтримуємо постійний контакт з представниками Асоціації "Аеропортів України", а також безпосередньо з українськими аеропортами. Ми також можемо запропонувати їм наші експертні консультаційні послуги щодо інвестицій, пов’язаних з аеропортами, та планування їх подальшого розвитку", - зазначив Горала.

У зустрічі з послом України в Польщі також взяв участь президент ДП "Польські аеропорти" Станіслав Войтер. Обидві сторони домовилися продовжити роботу над розробкою можливої цільової моделі співпраці в цьому напрямку.

Також було порушено питання посилення співпраці в реалізації проекту високошвидкісної залізниці та пов’язаного з ним перегляду мережі TEN-T.

"Окрім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодин, ми хочемо запропонувати новий маршрут, який з’єднає польські та українські міста. Компанія Centralny Port Komunikacyjny планує побудувати залізничну лінію Люблін - Замостя - Белжець до польсько-українського кордону. Такий маршрут з українського боку міг би пролягати через Раву Руську до Львова та Києва. У перспективі також можна буде розширити його на схід від Карпат до чорноморських портів України та Румунії", - додав Горала.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Варшава допоможе оновити вагони київського метро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також