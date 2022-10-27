​Польща допоможе Україні відновити аеропорти та залізничне сполучення

"Окрім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодин, ми хочемо запропонувати новий маршрут, який з’єднає польські та українські міста".

Польща готова допомогти Україні в повоєнній відбудові аеропортів.

Про це заявив заступник міністра фондів та регіональної політики Польщі Марцін Горала на зустрічі з послом України в Польщі Василем Зваричем, повідомляє пресслужба міністерства.

Також на зустрічі сторони обговорювали можливості підтримки реконструкції українських аеропортів, співпрацю в реалізації проекту високошвидкісної залізниці (KDP) та перегляд мережі TEN-T.

"Ми бачимо низку можливостей для підтримки України у сфері широкого розуміння повоєнної відбудови українських аеропортів. Ми підтримуємо постійний контакт з представниками Асоціації "Аеропортів України", а також безпосередньо з українськими аеропортами. Ми також можемо запропонувати їм наші експертні консультаційні послуги щодо інвестицій, пов’язаних з аеропортами, та планування їх подальшого розвитку", - зазначив Горала.

У зустрічі з послом України в Польщі також взяв участь президент ДП "Польські аеропорти" Станіслав Войтер. Обидві сторони домовилися продовжити роботу над розробкою можливої цільової моделі співпраці в цьому напрямку.

Також було порушено питання посилення співпраці в реалізації проекту високошвидкісної залізниці та пов’язаного з ним перегляду мережі TEN-T.

"Окрім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодин, ми хочемо запропонувати новий маршрут, який з’єднає польські та українські міста. Компанія Centralny Port Komunikacyjny планує побудувати залізничну лінію Люблін - Замостя - Белжець до польсько-українського кордону. Такий маршрут з українського боку міг би пролягати через Раву Руську до Львова та Києва. У перспективі також можна буде розширити його на схід від Карпат до чорноморських портів України та Румунії", - додав Горала.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Варшава допоможе оновити вагони київського метро.