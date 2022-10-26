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Президент Гвінеї-Бісау прибув із візитом до України. Вчора він був у Москві

Умару Сісоку Ембало став першим лідером країни Африки, який приїхав до України після 24 лютого. 

Президент Гвінеї-Бісау прибув із візитом до України. Вчора він був у Москві
Умару Сісоку Ембало
Фото: AA

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало прибув із офіційним візитом в Україну.

Він став першим лідером країни Африки, який відвідав Україну після 24 лютого. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. 

"Радий вітати в Україні!" – написав він.

Зеленський на брифінгу зазначив, що Росія зараз блокує близько 170 суден із зерном до країн Африки та Азії. Розглядається можливість створення зернового хабу в країнах Економічного співробітництва країн Західної Африки. 

Гвінея-Бісау – країна західної Африки, що межує з Гвінеєю та Сенегалом. До того, як прибути в Україну, Умару Сісоку Ембало вчора перебував із візитом у Москві і бачився з президентом РФ. Він просиу в Путіна постачати його країні фрегати. 

Ембало є головою Економічного співробітництва країн Західної Африки. 

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