Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
ГоловнаСвіт

Дедалі більше країн визнаватимуть Росію країною-терористом, – маршалок польського сейму

За її словами, країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні.

Дедалі більше країн визнаватимуть Росію країною-терористом, – маршалок польського сейму
Фото: ЕРА/UPG

Країни та міжнародні організації дедалі активніше визнаватимуть Росію терористичним режимом.

Про це під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи у Загребі заявила маршалок Сейму Польщі Елжбєта Вітек, пише Укрінформ.

“Європарламент, який визнав дії росії такими, що мають ознаки терористичної країни. Думаю, що зараз цей процес стає настільки загальним, і ми вже маємо приклади, що окремі організації, парламенти прийматимуть такі декларації”, – заявила Вітек. 

Окрім того, за її словами, країни НАТО, особливо найрозвинутіші в економічному плані, повинні надавати більше військової допомоги Україні.

“Росія має одну армію, а країни НАТО – 30. Тож якби кожна країна відповідно до свого ВВП надавала Україні військову допомогу, про яку вона просить, це було б добре”, – констатувала маршалок Сейму.

Зазначимо, 24-25 жовтня у хорватському Загребі проходив перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

Минулого тижня парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також