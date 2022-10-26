Дедалі більше країн визнаватимуть Росію країною-терористом, – маршалок польського сейму

Країни та міжнародні організації дедалі активніше визнаватимуть Росію терористичним режимом.
Про це під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи у Загребі заявила маршалок Сейму Польщі Елжбєта Вітек, пише Укрінформ.
“Європарламент, який визнав дії росії такими, що мають ознаки терористичної країни. Думаю, що зараз цей процес стає настільки загальним, і ми вже маємо приклади, що окремі організації, парламенти прийматимуть такі декларації”, – заявила Вітек.
Окрім того, за її словами, країни НАТО, особливо найрозвинутіші в економічному плані, повинні надавати більше військової допомоги Україні.
“Росія має одну армію, а країни НАТО – 30. Тож якби кожна країна відповідно до свого ВВП надавала Україні військову допомогу, про яку вона просить, це було б добре”, – констатувала маршалок Сейму.
Минулого тижня парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.