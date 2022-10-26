Дедалі більше країн визнаватимуть Росію країною-терористом, – маршалок польського сейму

За її словами, країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні.

Країни та міжнародні організації дедалі активніше визнаватимуть Росію терористичним режимом.

Про це під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи у Загребі заявила маршалок Сейму Польщі Елжбєта Вітек, пише Укрінформ.

“Європарламент, який визнав дії росії такими, що мають ознаки терористичної країни. Думаю, що зараз цей процес стає настільки загальним, і ми вже маємо приклади, що окремі організації, парламенти прийматимуть такі декларації”, – заявила Вітек.

Окрім того, за її словами, країни НАТО, особливо найрозвинутіші в економічному плані, повинні надавати більше військової допомоги Україні.

“Росія має одну армію, а країни НАТО – 30. Тож якби кожна країна відповідно до свого ВВП надавала Україні військову допомогу, про яку вона просить, це було б добре”, – констатувала маршалок Сейму.

Зазначимо, 24-25 жовтня у хорватському Загребі проходив перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

Минулого тижня парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.