Нова премʼєр-міністерка Італії заявила, що країна не буде піддаватися енергетичному шантажу Росії

Вона також запевнила у продовженні підтримки України.

Новий уряд Італії не піддаватиметься російському енергетичному шантажу. Про це в промові заявила нова очільниця італійського кабінету міністрів Джорджія Мелоні, пише Reuters.

Вона додала, що її націоналістична права коаліція зробить так, щоб її голос почули в Європі. Також вона сказала, що не потребує жодного нагляду з боку іноземних урядів. Водночас, премʼєрка наголосила, що продовжить політику попереднього очільника уряду Маріо Драґі щодо підтримки України.

"Піддавшись енергетичному шантажу Путіна, це не вирішило б проблему, це лише посилило б її, відкривши шлях до подальших вимог і шантажу", – сказала вона.

Мелоні стверджує, що уряд буде пропонувати фінансову підтримку родинам та компаніям, які постраждали від енергокризи.

Мелоні – перша жінка-премʼєр-міністр Італії. Після перемоги на виборах вона запевнила, що її уряд буде підтримувати Україну. Присягу премʼєр-міністра Мелоні склала 22 жовтня. Про те, чого чекати від ного кабінету Італії, читайте в матеріалі на LB.ua.