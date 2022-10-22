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Мелоні склала присягу прем’єра Італії

Дев'ять міністерств з 24 очолять члени її партії.

Мелоні склала присягу прем’єра Італії
Фото: EPA/UPG

Лідер партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні у суботу, 22 жовтня, склала присягу як перша жінка-прем’єр Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Присягу також склали 24 міністри її кабінету.

"Я клянусь бути вірною республіці", - сказала Мелоні перед тим, як потиснути руку президенту Італії Серджіо Маттареллі.

Раніше Мелоні оприлюднила склад своєї команди. Дев'ять міністерств з 24 очолять члени її партії. Міністерство внутрішніх справ очолить представник правої партії "Ліга" Маттео П'янтедозі, який донедавна обіймав посаду префекта Рима. Міністром оборони має стати співзасновник "Братів Італії" Гвідо Кросетто. 

Міністерство закордонних справ очолить представник партії "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні. Він із 2017 по 2019 рік був президентом Європарламенту. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні суміщатиме посади віцепрем’єра й міністра інфраструктури.

Зазначається, що кабінет Мелоні замінив уряд національної єдності на чолі з колишнім головою Європейського центрального банку Маріо Драгі. 

Нагадаємо, що 28 вересня лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні пообіцяла після перемоги на виборах підтримувати Україну.

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