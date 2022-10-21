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Воллес не змагатиметься за посаду прем’єра та ймовірно підтримає Джонсона, - Sky News

Партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність та зможе виграти наступні вибори.

Воллес не змагатиметься за посаду прем’єра та ймовірно підтримає Джонсона, - Sky News
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що схиляється до підтримки у боротьбі за пост наступного прем'єр-міністра кандидатури Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Sky News.

Воллес вчергове відмовився змагатись за посаду прем'єр-міністра, втім дав зрозуміти, що підтримає Бориса Джонсона у наступних перегонах.

Повідомляється, що він не був категоричним у своїй підтримці, але сказав, що "схиляється" до колишнього прем'єр-міністра.

"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона", - повідомив він, додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром кабінету Трасс, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Крім того він заявив, що Консерватори також мають подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон привів партію до перемоги на виборах 2019 року.

Воллес додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність та зможе виграти наступні вибори.

Нагадаємо, вчора прем'єр Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Британські консерватори розраховують обрати нового прем'єра до кінця місяця.

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