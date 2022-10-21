​Парламент Болгарії третій день не може обрати спікера

Спроби політичних партій домовитися про кандидата поки не дали результатів.

Парламент Болгарії сьогодні, 21 жовтня, продовжить своє "перше засідання" після виборів та намагатиметься обрати спікера, що необхідно для подальшої роботи законодавчого органу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Nova.bg.

Робота парламента фактично заблокована, доки депутати не визначаться зі спікером. Згідно з Конституцією, спікера мають обирати на першому засіданні. Найстарший депутат, який традиційно відкриває його, має лише церемоніальну роль.

Спроби політичних партій домовитися про кандидата поки не дали результатів, хоча кандидатури постійно змінюються.

Нагадаємо, партія експрем’єра Болгарії, що перемогла на виборах, не змогла сформувати новий уряд.