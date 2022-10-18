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Євродепутати пропонують прийняти Болгарію та Румунію до Шенгенської зони

Теперішня ситуація є дискримінаційною і негативно впливає на єдиний ринок ЄС.

Євродепутати пропонують прийняти Болгарію та Румунію до Шенгенської зони
Фото: Daniel Kalker

Європейський парламент закликав країни-члени дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Євродепутати вважають, що рішення про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного пересування необхідно прийняти до кінця 2022 року. Постанову прийнято 547 голосами “за”, 49 “проти”, 43 “утрималися”.

На думку євродепутатів, Болгарія та Румунія давно виконали необхідні критерії. Збереження внутрішнього прикордонного контролю є дискримінаційним і серйозно впливає на життя мобільних працівників і громадян. Перешкоджаючи імпорту, експорту та вільному потоку товарів із вантажних портів, вони також завдають шкоди єдиному ринку ЄС.

Зазначається, що приєднання нових країн до Шенгену вимагає одноголосного рішення Ради ЄС. Чеське головування в Раді зазначило, що має намір провести обговорення на цю тему до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про припинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією, в результаті для росіян зміняться умови й терміни оформлення шенгенських віз.

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