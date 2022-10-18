Україна та Молдова обговорили ситуацію із придністровським врегулюванням

Сьогодні, 18 жовтня, відбулася онлайн-зустріч спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка з віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції Республіки Молдова Олегом Серебряном.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Сторони обговорили нинішню ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова та поточний стан переговорного процесу з придністровського врегулювання.
Також мова йшла про можливі підходи до розгляду придністровського врегулювання на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ на початку грудня.
Зокрема, увага приділялась перспективам врегулювання у контексті євроінтеграційних процесів в Молдові.
Як раніше заявила президентка Молдови Мая Санду, перемога України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, може створити передумови для врегулювання конфлікту у Придністров’ї.