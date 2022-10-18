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Україна та Молдова обговорили ситуацію із придністровським врегулюванням

Питання придністровського врегулювання можуть розглянути на початку грудня на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Україна та Молдова обговорили ситуацію із придністровським врегулюванням
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 18 жовтня, відбулася онлайн-зустріч спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка з віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції Республіки Молдова Олегом Серебряном.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Сторони обговорили нинішню ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова та поточний стан переговорного процесу з придністровського врегулювання. 

Також мова йшла про можливі підходи до розгляду придністровського врегулювання на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ на початку грудня.

Зокрема, увага приділялась перспективам врегулювання у контексті євроінтеграційних процесів в Молдові.

Як раніше заявила президентка Молдови Мая Санду, перемога України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, може створити передумови для врегулювання конфлікту у Придністров’ї.

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