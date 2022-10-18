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Росія запропонувала Ірану щось важливе в обмін на дрони і контракт на балістичні ракети, – Подоляк

На його погляд, це може бути уран. 

Росія запропонувала Ірану щось важливе в обмін на дрони і контракт на балістичні ракети, – Подоляк
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: mil.in.ua

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія запропонувала Ірану "щось важливе" в обмін на безпілотники та контракт на балістичні ракети.

У твіттері Подоляк перерахував ймовірні варіанти.

На його погляд, це можуть бути уран та інші матеріали, ядерні технології чи регіональні гарантії від Росії. 

Іран, як відомо, намагається нарощувати збагачення урану. 

Іранськими ударними безпілотниками "шахід" росіяни вбивають мирних українців та нищать критичну інфраструктуру. Тегеран відкидає продаж Росії цих апаратів, втім США заявляли, що мають докази постачань росіянам з Ірану, а уламки збитих БпЛА постійно знаходять на місцях атак. 

Крім того, іранські інструктори з використання "шахідів", за словами Центру національного спротиву, помічені в Херсонській області. 

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