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У Харківській області на 70% відновили електропостачання для селища, яке з березня було без світла

Воно перебувало в сірій зоні, тож ремонт проводити було неможливо. 

У Харківській області на 70% відновили електропостачання для селища, яке з березня було без світла
Ілюстративне фото
Фото: dtek.com

У селищі Лісне Харківської області частково відновили електропостачання. Більше 70% споживачів уже отримали енергозабезпечення, роботи тривають.

Світла в цьому населеному пункті не було з березня, повідомив у Телеграм голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Населений пункт перебував у так званій «сірій зоні», проводити роботи було неможливо", – зазначив він. 

Фахівці відремонтували високовольтну лінію 10 кВт, замінили шість високовольтних опор та понад шість км дроту.

Росія цілеспрямовано нищить енергетичну інфраструктуру України. Тільки за сьогоднішній ранок від ворожих ударів було знеструмлено район Києва і населені пункти Житомирської і Дніпропетровської областей. 

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