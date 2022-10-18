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Росія активізувала дальні удари по Україні задля масштабних збитків енергорозподільчій мережі, – міноборони Британії

Росія обрала завдання ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до військової через те, що з серпня мала невдачі на полі бою. 

Починаючи з 10 жовтня Росія зберігає підвищений темп дальніх ударів по обʼєктах в Україні. Атаки проводилися крилатими ракетами, ракетами ППО та іранськими "Шахід-136".

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії в твіттері. 

Ймовірно, ключовою метою цієї кампанії є завдання масштабних збитків енергорозподільчій мережі в Україні. 

Міноборони припускає, що Росія обрала завдання ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до військової через те, що з серпня мала невдачі на полі бою. 

10 жовтня під ворожий удар потрапив і Київ. Крім обʼєктів інфраструктури, росіяни того дня вдарили по центру міста, просто по дорозі. Через тиждень, 17 жовтня, окупанти били по енергообʼєктах Києва. Удари повторились і 18 жовтня. Були атаковані не тільки Київ, а й Дніпро та Житомир. 

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