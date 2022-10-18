СБУ повідомила деталі розслідування щодо знищення літака АН-225 «Мрія»

Паралельно колишнього гендиректора ДП «Антонов» викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження. Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака», - йдеться у повідомленні.

Крім того, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.

Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич.

Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 «Мрія», тривають.

Нагадаємо, Росія знищила літак «Мрія» під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром пообіцяв відновити його за кошти окупанта. Це коштуватиме понад 3 млрд доларів.