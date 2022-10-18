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Окупанти мінують під'їздні дороги на Сватове та Кремінну, - Гайдай

Ситуація в області важка, але контрольована.

Окупанти мінують під'їздні дороги на Сватове та Кремінну, - Гайдай
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Телеграм

Ворог продовжує мінування Луганщини вздовж лінії фронту.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій  Гайдай у Telegram.

"Росіяни продовжують мінувати все уздовж лінії фронту: мости, дороги, будівлі, зокрема маємо інформацію, що вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної", - написав він.

Окупанти кинули в регіон дуже багато сили і техніки і нещадно обстрілюють деокуповані території.  

Крім того, Гайдай додав, що через страх кадирівці постійно змінюють "житло". Так у Рубіжному чеченці виселяють цивільних із їхніх помешкань, щоб там жили їхні "офіцери". На хороші будинки їх наводять місцеві колаборанти.

Він зазначив, що СБУ продовжує їх викривати.

Також Гайдай повідомив, що росіяни деморалізовані через успіхи ЗСУ та висловив упевненість, що їхні кілометри окопів з бетонними кубами не допоможуть окупантам при наступі українського війська.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зруйнували і пошкодили на Луганщині понад 11 200 будинків, 479 промислових підприємств, 167 закладів освіти та 64 лікарні.

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