Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої ночі росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

"Лінія фронту досі проходить по Донецькій області – залишатися тут небезпечно".

Минулої ночі росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Цієї ночі найбільшу активність росіяни виявляли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що на Донецькому напрямку під обстріл потрапило Курахове – є інформація щодо одного загиблого та чотирьох поранених. Пошкоджено будинки у приватному секторі та інфраструктурний об’єкт.

Також під ранок росіяни обстріляли Мар’їнку, Красногорівку, Новомихайлівку Мар’їнської громади та Авдіївку – там наразі без постраждалих.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку напередодні ввечері росіяни обстріляли Соледар – поранено дві людини. Також на території громади впродовж ночі було гучно у Роздолівці, Васюківці, Парасковіївки та Бахмутському – без постраждалих.

У Торецькій громаді одна людина загинула у Курдюмівці від прямого влучання в будинок. Крім того, росіяни завдали ракетного удару по самому Торецьку – наслідки встановлюємо.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також