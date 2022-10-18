"Лінія фронту досі проходить по Донецькій області – залишатися тут небезпечно".

Цієї ночі найбільшу активність росіяни виявляли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що на Донецькому напрямку під обстріл потрапило Курахове – є інформація щодо одного загиблого та чотирьох поранених. Пошкоджено будинки у приватному секторі та інфраструктурний об’єкт.

Також під ранок росіяни обстріляли Мар’їнку, Красногорівку, Новомихайлівку Мар’їнської громади та Авдіївку – там наразі без постраждалих.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку напередодні ввечері росіяни обстріляли Соледар – поранено дві людини. Також на території громади впродовж ночі було гучно у Роздолівці, Васюківці, Парасковіївки та Бахмутському – без постраждалих.

У Торецькій громаді одна людина загинула у Курдюмівці від прямого влучання в будинок. Крім того, росіяни завдали ракетного удару по самому Торецьку – наслідки встановлюємо.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.