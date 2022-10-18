Через знеструмлення столичної Троєщини змінено рух громадського транспорту

У Києві змінили рух трамвайних і тролейбусних маршрутів унаслідок відсутності напруги в житловому масиві Троїщина, що спричинено російським ударом.

Про зміни повідомили в КМДА.

Тепер тимчасово:

трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" – бул. Перова

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича"

тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька

Росіяни завдали кількох ракетних ударів по Деснянському району вранці 18 жовтня. Атака була націлена на обʼєкт енергетичної інфраструктури. Житловий масив знеструмлено, немає води. Даних про жертв і потерпілих поки немає.