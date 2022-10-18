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Сили ППО знищили над Дніпром чотири російських ракети

Голова ОВА подякував українським захисникам.

Сили ППО знищили над Дніпром чотири російських ракети
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух у Telegram

Сьогодні під час повітряної атаки сили ППО знищили над містом Дніпро чотири російських ракети.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети. Дякуємо захисникам!” – наголосив він.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Зайнялася пожежа, є серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій “Дніпроводоканалу”. 

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