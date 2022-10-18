Як підготуватися до можливого вимкнення електропостачання: поради Хмельницької міськради

Хмельницька міська рада на тлі терористичних ударів Росії по українській енергосистемі опублікувала список порад, що допоможуть підготуватися до можливого обмеження електропостачання.
У Телеграм міськрада наголосила, що місцеві органи влади та аварійні бригади роблять і робитимуть все, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Але є прості речі, які може зробити кожен, аби підготуватися до непростої зими.
Зокрема, варто:
- Підготувати ліхтарики та додаткові батарейки
- Завжди тримати зарядженими портативні зарядні пристрої
- Мати запаси їжі, що не потребує приготування
- Запас води щонайменше на три доби у закритих ємностях
- Завчасно ознайомитись зі списком найближчих пунктів видачі питної води
Для підтримки мережі енергопостачання необхідно обмежити споживання електрики, особливо з 17 по 23 годину.
Нагадаємо, внаслідок ранкових ударів росіян по Житомиру знеструмлено 11 населених пунктів області. В Києві без світла опинився житловий масив лівого берега.