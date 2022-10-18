Через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині є перебої в подачі електроенергії, – ОВА

Тимчасові перебої спостерігаються у Броварському та Вишгородському районах Київської області.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Без світла залишилось 2108 клієнтів. Фахівці ДТЕК докладають зусиль, щоб відновити електропостачання для жителів регіону, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт", – йдеться у повідомленні.

Енергетики координують свої дії з місцевою владою та рятувальними службами.

Розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Це дозволить якнайшвидше відновити електропостачання в постраждалих населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російська армія вдарила по двох обʼєктах критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва. На лівому березі частково обмежено постачання електрики і води.