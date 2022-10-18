Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

Через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині є перебої в подачі електроенергії, – ОВА

Без світла залишилось 2108 клієнтів.

Через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині є перебої в подачі електроенергії, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство енергетики України

Тимчасові перебої спостерігаються у Броварському та Вишгородському районах Київської області.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Без світла залишилось 2108 клієнтів. Фахівці ДТЕК докладають зусиль, щоб відновити електропостачання для жителів регіону, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт", – йдеться у повідомленні.

Енергетики координують свої дії з місцевою владою та рятувальними службами.

Розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Це дозволить якнайшвидше відновити електропостачання в постраждалих населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російська армія вдарила по двох обʼєктах критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва. На лівому березі частково обмежено постачання електрики і води.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також