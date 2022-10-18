Засновник “Повернись Живим” Віталій Дейнега, менеджерка спільнот "Ukrainer" Софія Анжелюк та івент-менеджерка GogolFest Марія Мороз створили організацію, що буде допомагати українським громадам по всьому світу проводити акції на підтримку України.
Проєкт має назву “KLYCH” і вже співпрацює з організаторами найбільших проукраїнських акцій в США, зокрема Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Остіні, Сан Антоніо, Атланті та багатьох інших містах.
Як зазначається у пресрелізі проєкту, на цих вихідних по всьому світу пройшла акція на підтримку захисників України, яку для “Кличу” розробив засновник UAnimals і Gres Todorchuk PR Олександр Тодорчук. В рамках акції українці ставали навколо визначних памʼяток архітектури або дітей, щоб нагадати світу, що Сили Оборони України зараз захищають не тільки нас, а й всю цивілізацію. Метою акції було спонукання інших країн до якнайшвидшого надання Україні зброї, зокрема ППО.
Під егідою “KLYCH” акція пройшла в десятках міст Сполучених Штатів і у європейських містах.
Ідея акції швидко стала масовою і її підхопили партнерські організації та окремі ініціативи по всьому світу. В результаті акції пройшли в більш ніж сімдесяти містах, зокрема й у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні, Чикаго, Торонто, Берліні, Празі, Вільнюсі, Осло, Варшаві. Їх можна знайти в соціальних мережах за тегом #defendingUkraine.
Крім того, “KLYCH” брав участь в організації акцій в Північній Америці, які проходили у відповідь на обстріли Києва тиждень тому. Організація вже анонсує наступні події, зокрема розгортання найбільшого прапора України в різних містах США та акції в соціальних мережах до Хелловіну, які популяризуватимуть українську культуру та міфологію в США та світі.
Нагадаємо, активісти з різних куточків світу за підтрімки проєкту “Український свідок” провели масові акції по всьому світу у відповідь на обстріли українських міст.