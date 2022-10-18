Засновники “Повернись Живим”, "Ukrainer" та "GogolFest" створили нову організацію, що має на меті посилити акції на підтримку України по всьому світу.

Засновник “Повернись Живим” Віталій Дейнега, менеджерка спільнот "Ukrainer" Софія Анжелюк та івент-менеджерка GogolFest Марія Мороз створили організацію, що буде допомагати українським громадам по всьому світу проводити акції на підтримку України.

Проєкт має назву “KLYCH” і вже співпрацює з організаторами найбільших проукраїнських акцій в США, зокрема Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Остіні, Сан Антоніо, Атланті та багатьох інших містах.

Як зазначається у пресрелізі проєкту, на цих вихідних по всьому світу пройшла акція на підтримку захисників України, яку для “Кличу” розробив засновник UAnimals і Gres Todorchuk PR Олександр Тодорчук. В рамках акції українці ставали навколо визначних памʼяток архітектури або дітей, щоб нагадати світу, що Сили Оборони України зараз захищають не тільки нас, а й всю цивілізацію. Метою акції було спонукання інших країн до якнайшвидшого надання Україні зброї, зокрема ППО.

Під егідою “KLYCH” акція пройшла в десятках міст Сполучених Штатів і у європейських містах.

Ідея акції швидко стала масовою і її підхопили партнерські організації та окремі ініціативи по всьому світу. В результаті акції пройшли в більш ніж сімдесяти містах, зокрема й у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні, Чикаго, Торонто, Берліні, Празі, Вільнюсі, Осло, Варшаві. Їх можна знайти в соціальних мережах за тегом #defendingUkraine.

Крім того, “KLYCH” брав участь в організації акцій в Північній Америці, які проходили у відповідь на обстріли Києва тиждень тому. Організація вже анонсує наступні події, зокрема розгортання найбільшого прапора України в різних містах США та акції в соціальних мережах до Хелловіну, які популяризуватимуть українську культуру та міфологію в США та світі.

Нагадаємо, активісти з різних куточків світу за підтрімки проєкту “Український свідок” провели масові акції по всьому світу у відповідь на обстріли українських міст.