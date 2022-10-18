Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білоцерківському районі на Київщині можливі звуки вибухів, – ОВА

На Рокитнянському кар’єрі будуть проводитися технічні роботи.

У Білоцерківському районі на Київщині можливі звуки вибухів, – ОВА
Технологічні вибухи на кар'єрі (ілюстративне фото)
Фото: Телеграф

Сьогодні на Білоцерківщині через роботу на кар’єрі лунатимуть вибухи.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Сьогодні, 18 жовтня, в Білоцерківському районі можливі звуки вибухів. На Рокитнянському кар’єрі будуть проводитися технічні роботи, що будуть супроводжуватися вибухами", – йдеться у повідомленні. 

Адміністрація просить жителів навколишніх населених пунктів із розумінням поставитися до ситуації. Втім інформує, що всі роботи повинні проводитися з дотриманням застережних заходів, у світлу пору доби та не під час дії сигналів тривоги.   

Нагадаємо, в Київській області збили низку ворожих обʼєктів. Голова ОВА нагадав про заборону на фотографування і зйомку роботи ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також