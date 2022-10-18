У Білоцерківському районі на Київщині можливі звуки вибухів, – ОВА

На Рокитнянському кар’єрі будуть проводитися технічні роботи.

Сьогодні на Білоцерківщині через роботу на кар’єрі лунатимуть вибухи.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Сьогодні, 18 жовтня, в Білоцерківському районі можливі звуки вибухів. На Рокитнянському кар’єрі будуть проводитися технічні роботи, що будуть супроводжуватися вибухами", – йдеться у повідомленні.

Адміністрація просить жителів навколишніх населених пунктів із розумінням поставитися до ситуації. Втім інформує, що всі роботи повинні проводитися з дотриманням застережних заходів, у світлу пору доби та не під час дії сигналів тривоги.

Нагадаємо, в Київській області збили низку ворожих обʼєктів. Голова ОВА нагадав про заборону на фотографування і зйомку роботи ППО.