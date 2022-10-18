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Парламент Естонії визнав Росію спонсором тероризму, а її режим – терористичним

Рішення ухвалено 88 голосами за. 

Парламент Естонії визнав Росію спонсором тероризму, а її режим – терористичним
Естонський депутат тримає фото загиблої внаслідок удару по Києву дитячої лікарки-гематологині
Фото: riigikogu.ee/ru

Парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.

Депутати 88 голосами (з загальної кількості в 101) ухвалили документ із засудженням анексії території України та оголошенням російського режиму терористичним, йдеться на сайті Рійгікогу.

"Шляхом правопорушень ніколи неможливо досягнути правди. Путінський режим, що погрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу", – йдеться у заяві. 

Там зазначено, що парламент "оголошує російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму". Естонські депутати закликали міжнародну спільноту ухвалити аналогічні декларації. 

Під час представлення документу один з естонських депутатів тримав фото Оксани Леонтьєвої – дитячої лікарки-гематолога, яка була вбита російським ударом минулого тижня. Жінка їхала на роботу в той час, як ворожа ракета впала на дорогу. 

Естонський парламент почав готувати законодавче рішення про визнання Росії спонсором тероризму 10 жовтня, після ударів по центру Києва, внаслідок яких загинули і були поранені мирні люди. 

Україна тривалий час закликає світ визнати Росію державою-спонсором тероризму. Це рішення посилить санкції проти цієї країни, а також передбачає обмежувальні заходи проти всіх країн, які вестимуть із нею справи. До списку таких держав нині належать Іран, КНДР, Куба, Сирія. 

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