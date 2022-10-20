Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку

Розгляд заявок майже 300 громадян Росії на отримання притулку у Норвегії призупинено імміграційним управлінням.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на TV2.

“За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіяни прибули в країну для отримання притулку, ще кількадесят – зокрема ухилянти від мобілізації – зробили це пізніше”, - йдеться у повідомленні.

Представниця імміграційного управління Норвегії пояснила, що країна поки не розглядає заявки росіян, чекаючи, коли Євросоюз узгодить єдину політику в цьому напрямку.

Зазначається, що ухилення від військової служби саме по собі не є підставою для отримання притулку в Норвегії. Втім, існують винятки з правила – приміром, якщо це означає, що людина не братиме участі у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності.

Міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Еміліє Мель наголосила, що громадяни Росії мають право подаватися на притулок на таких само умовах, як і всі інші, і саме управління імміграції вирішує, як із ними слід поводитись.

Нагадаємо, управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією з 22 вересня.