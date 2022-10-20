У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСвіт

​У Німеччині згорів гуртожиток для біженців із України: поліція розглядає підпал як основну версію

Ніхто з розміщених людей та персоналу не постраждав.

​У Німеччині згорів гуртожиток для біженців із України: поліція розглядає підпал як основну версію
Фото: belta.by

У четвер, 20 жовтня, в Німеччині згоріла будівля притулку для українських біженців у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ніхто з 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждав. Усі мешканці та співробітники готелю змогли вчасно залишити приміщення. Біженців розмістили в іншій установі. Зазначається, що вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин.

Поліція розглядає підпал як основну версію. Раніше, в день займання, поліцейські вже приїздили до цього притулку через графіті зі свастикою, яке невідомі нанесли на табличку з назвою готелю.

"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", – сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман.

Станом на середину липня правоохоронці зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру. Так, наприклад, в кінці серпня хтось намагався підпалити дитячий садок у місті Лейпциг, до якого ходять діти біженців з України.

Нагадаємо, у Німеччині офіційно зареєструвалися вже понад мільйон біженців з України. Більшість із них – жінки та діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також