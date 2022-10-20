​У Німеччині згорів гуртожиток для біженців із України: поліція розглядає підпал як основну версію

Ніхто з розміщених людей та персоналу не постраждав.

У четвер, 20 жовтня, в Німеччині згоріла будівля притулку для українських біженців у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ніхто з 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждав. Усі мешканці та співробітники готелю змогли вчасно залишити приміщення. Біженців розмістили в іншій установі. Зазначається, що вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин.

Поліція розглядає підпал як основну версію. Раніше, в день займання, поліцейські вже приїздили до цього притулку через графіті зі свастикою, яке невідомі нанесли на табличку з назвою готелю.

"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", – сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман.

Станом на середину липня правоохоронці зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру. Так, наприклад, в кінці серпня хтось намагався підпалити дитячий садок у місті Лейпциг, до якого ходять діти біженців з України.

Нагадаємо, у Німеччині офіційно зареєструвалися вже понад мільйон біженців з України. Більшість із них – жінки та діти.