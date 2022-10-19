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Переговори Польщі з Німеччиною про "круговий обмін" танками призупинені

Умови відновлення переговорів польський політик не назвав.

Переговори Польщі з Німеччиною про "круговий обмін" танками призупинені
Фото: Gazeta.pl

Польща досі не отримала німецьких “Леопардів”, щоб поповнити свої запаси техніки. Наразі Польща передала Україні понад 200 танків Т-72.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марчин Очєпа в інтерв’ю Gazeta.pl.

“[Ці переговори – ред.] призупинені. Тобто пропозиція Німеччини, яка нам надійшла, була незадовільною пропозицією, тому що вона стосувалася передачі невеликої кількості танків і була б дуже розтягнутою в часі. [...] Мова не йде про те, щоб передати будь-що [...] ми маємо тактичні стосунки. [...] Справа в тому, щоб всю танкову кампанію інтегрувати в наші бригади”, – сказав Очєпа.

Він додав, що Німеччина мала передати Польщі 40 танків, але цього так і не сталось.

“Отримали відповідь, що “таких можливостей у них немає”, - розповів заступник міністра оборони Польщі.

Як раніше заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

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