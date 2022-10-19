Польща збирається придбати в Південної Кореї РСЗВ

Польща збирається придбати південнокорейські ракетні установки після танків і гаубиць. Країна намагається наростити імпорт озброєння на тлі вторгнення Росії в Україну, пише Reuters із посиланням на посадовців Південної Кореї.

Очікується, що цього тижня Польща підпише угоду з оборонним підрозділом Hanwha Corp – Hanwha Defense. Вона стосуватиметься закупівлі реактивних систем залпового вогню Chunmoo.

За даними журналістів, Південна Корея, згідно з контрактом, поставить 288 РСЗВ на суму $6 млрд. Hanwha Defence деталі угоди не коментує.

За даними Defence Express, Chanmoo – реактивна система, яка містить два пакети від HIMARS, але розміщена на колісній базі та має значно ширший перелік ракет в арсеналі.

Нагадаємо, Польща веде переговори з США щодо приєднання до програми ядерного обміну НАТО, яка передбачає, що країна може не мати власного озброєння такого типу, але тримати на своїй території ту, що належить ядерним державам-членам.