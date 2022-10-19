​Застосування Росією дронів-камікадзе не змінить хід війни, – генерал США

Застосування Росією дронів-камікадзе – це терор мирного населення України та пошкодження її інфраструктури. Однак, це не змінить хід війни на користь агресора.

Про це заявили учасники круглого столу в аналітичному центрі "Атлантична рада" в Вашингтоні, передає "Голос Америки".

Так, колишній командувач американськими військами в Європі генерал Марк Гертлінг наголосив, що хід війни визначають три фактори: підтримка населення, військова здатність армії та сила уряду.

"Жоден з цих ключових факторів для України від нападу іранських дронів не змінився", – каже генерал.

"Коли ми говоримо про речі які можуть змінити хід війни, це те, що може допомогти війську покращити його здатність отримати перемогу та завдає шкоди супротивнику. До прикладу Himars, які допомагають Україні на полі бою. У своїй спробі вплинути на волю українців він (Путін, – ред.) досягнув зворотного, він навпаки посилив цю волю. Він не використовує ці дрони проти війська, тому що йому дуже важко влучити по ключових позиціях. Безпілотники, які були використані останні кілька днів, атакують стаціонарні об’єкти, вони покладаються на геолокацію і не можуть знайти ці цінні військові об’єкти, тому що українські військові дуже успішні щодо своєї оперативної безпеки і дуже швидко просуваються вперед", – пояснює генерал Гертінг.

Він наголосив, що така тактика використання дронів не міняє ходу війни, але вона говорить про те, що в Путіна та його армії закінчується високоточна зброя, і РФ має покладатись на закупівлю зброї у таких іноземних урядів як Іран

Разом з тим, старша співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке зауважує, що застосування дронів-камікадзе все ж ускладнює контрнаступ для української армії.

"Я погоджуюсь, що ці атаки мають на меті терор населення та знищення ключової цивільної інфраструктури. Однак є тут і військова логіка. Якщо вони здійснюють ці атаки всюди, це означає, що військові будуть зайняті відбиттям цих атак. Будуть намагатися збивати їх, що вони вже роблять достатньо успішно. Але це вичерпує ресурс. Це означає, що українські військові повинні захищати небо, фактично, всюди над Україною. Йдеться не лише про лінію фронту. Йдеться про всю територію. Так що частина війська буде залучена до цього. Також вони повинні використовувати все своє протиповітряне озброєння. І питання у тому – скільки у них цієї зброї. І чи продовжить Захід надавати більше", – зауважує Франке.

Вона наголосила, що якщо Росія насправді закупила 2400 дронів, як про це заявляє українська розвідка, це означає що російські війська зможуть продовжувати ці атаки ще кілька тижнів, і недооцінювати цю небезпеку неможна.

Для того, щоб ефективно відбивати ці атаки, Україна також потребує протиповітряні системи захисту.

"Для того, щоб забезпечити інтегрований, комплексний повітряний захист над Україною, Захід повинен продовжувати надавати Україні такі системи, як Стінгери, NASAMS, IRIS-T", – зазначив генерал Гертлінг.

Нагадаємо, Україна запросила експертів ООН для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські міста.