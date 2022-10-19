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ЄС погодив санкції проти Ірану, – The Guardian

До списку внесуть вісім осіб і організацій. 

ЄС погодив санкції проти Ірану, – The Guardian
Фото: pro100news.info

Європейський Союз погодив впровадження санкцій проти Ірану за використання Росією ударних безпілотників його виробництва. Обмежувальні заходи застосують проти восьми осіб та організацій, пише The Guardian із посиланням на трьої дипломатів. 

Списко фіналізують на зустрічі лідерів ЄС у четвер. 

Робота з доказами участі Ірану в постачанні озброєння Росії продовжується, повідомила прессекретарка головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. 

Іран – країна зі списку спонсорів тероризму, тож і без цих обмежувальних заходів був обкладений санкціями. Офіційно МЗС Ірану стверджує, що не причетне до постачань озброєння росіянам, але неофіційно іранські посадовці журналістам розповідали, що продавцям байдуже, де саме будуть застосовувати їхні апарати. 

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