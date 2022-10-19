Нідерландська благодійна платформа зібрала для допомоги Україні більше 175 млн євро

Допомога буде надаватись до лютого 2025 року.

У Нідерландах благодійна платформа Giro555 зібрала більше 175 млн євро на допомогу Україні, більше третини з яких вже використано.

Про це повідомляє благодійна платформа Giro555.

“Нідерланди, як і раніше, залишаються активно залученими до справ України. Невпинний потік пожертв - наразі зібрано 175,495 мільйонів євро. Загалом у першому півріччі було витрачено 62,6 млн євро коштів, отриманих від акції”, - йдеться у повідомленні.

На зібрані кошти організації, що стоять за Giro555, надають українцям, серед іншого, житло та продовольчу допомогу.

Найбільша частина з уже витрачених грошей пішла на забезпечення мінімальних потреб і засобів до існування (43%), ще 18% - на продовольчу допомогу, 12% - на надання житла.

На проєкти допомоги в Україні витрачено 74%, 13% – на прийом біженців у Польщі, решту передано в країни, де гуманітарні організації підтримують українців.

За рахунок грошей, котрі залишились, допомогу продовжать надавати до кінця лютого 2025 року. Йдеться, зокрема, про забезпечення теплими ковдрами, одягом, матрацами та постільною білизною. Крім того, буде надаватись допомога постраждалим у відновленні будинків, наприклад ремонті даху та вікон.

Нагадаємо, Нідерланди додатково виділять Україні 70 млн євро для ремонту комунальної інфраструктури напередодні зими.