Зеленський домовився з Сунаком про нову главу українсько-британських відносин

Президент України Володимир Зеленський домовився з новим прем’єром Великобританії Ріші Сунаком про нову главу українсько-британських відносин.

“Під час чудової розмови з Ріші Сунаком домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії”, – написав Зеленський у Твіттері.

Президент цінує, що перший дзвінок Прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. “І завжди вдячний народу Великобританії за підтримку”, – додав він.

In an excellent conversation with @RishiSunak we agreed to write a new chapter in 🇺🇦-🇬🇧 relations but the story is the same - full support in the face of Russian aggression. I appreciate PM’s first call to Ukraine. And always grateful for the support of the 🇬🇧 people. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Нагадаємо, колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єром країни. Його суперниця – лідерка Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт – вибула з перегонів.

Сунак також стає новим лідером Консервативної партії.