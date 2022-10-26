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Зеленський домовився з Сунаком про нову главу українсько-британських відносин

"Сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії”.

Зеленський домовився з Сунаком про нову главу українсько-британських відносин
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський домовився з новим прем’єром Великобританії Ріші Сунаком про нову главу українсько-британських відносин.

“Під час чудової розмови з Ріші Сунаком домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії”, – написав Зеленський у Твіттері. 

Президент цінує, що перший дзвінок Прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. “І завжди вдячний народу Великобританії за підтримку”, – додав він.

Нагадаємо, колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єром країни. Його суперниця – лідерка Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт – вибула з перегонів. 

Сунак також стає новим лідером Консервативної партії.

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