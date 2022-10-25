Порошенко закликав нового британського прем’єра приїхати у Київ

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав нового британського прем’єр-міністра Ріші Сунака здійснити свій перший міжнародний візит до України. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем’єр-міністрів. Тому що це війна Путіна не проти України, це війна Путіна проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію», – зауважив Порошенко.

«Путін під час останніх заяв сказав, що бореться з англо-саксонським світом», – нагадав Порошенко. - Я поважаю британську демократію, вибір британського народу. І я розраховую на Велику Британію та британський народ».

Експрезидент також нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва.

«Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем’єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо вас у Києві», – закликав Порошенко.

«Перший візит – це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС», – наголосив Порошенко.