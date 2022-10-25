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У Загребі стартував перший парламентський саміт Кримської платформи

До участі були запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій. 

У хорватському Загребі 25 жовтня стартував парламентський саміт Кримської платформи. Президент Володимир Зеленський брав участь за допомогою відеозвʼязку.

Він підкреслив, що реінтегрувати Крим після років окупації буде нелегко. Відео виступу оприлюднено в Телеграм президента.

"Мир – це те, чого ми прагнемо й заради чого співпрацюємо в різних форматах і на різному рівні. Те, що всі ми втратили у 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію. Розпочала з Криму. Від 2014 року Крим – це єдина частина Європи, у якій де-факто тривають чистки – за релігійною та етнічною ознаками. Якщо ти мусульманин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти киримли, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо в тебе український паспорт, російські окупанти вважають тебе винним. Люди в таких умовах уже девʼятий рік!" – наголосив він.

Зеленський вважає, що реінтеграція Криму буде можливою завдяки співпраці з міжнародними союзниками. 

"Ми змінимо ситуацію – повністю. Бо російський потенціал агресії буде знищений на корню, коли український прапор знову буде на своєму законному місці – у містах і селах Криму", – наголосив він. 

До участі в першому Парламентському саміті були запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій, загалом очікувалася участь близько 400 політиків з усього світу. Україна запросила також країни, які не є членами Платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії.

Кримська платформа – формат, спрямований на консолідацію міжнародних зусиль задля реінтеграціїКриму після російської окупації. У 2021 році відбувся установчий саміт платформи, цьогоріч – у онлайн-форматі через війну – другий. Для персональної участі до Києва приїжджав президент Польщі

Для першого Парламентського саміту було обрано Загреб. У цьому місті напередодні заходу відкрилася фотовиставка "Історії з окупованого Криму". 

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